Загальна вартість M&A угод в Україні склала рекордні 1,19 млрд. євро

Загальна вартість M&A угод (злиття і поглинання) в Україні склала рекордні 1,19 млрд. євро у 2019 році. Цей показник на 12% більше, ніж у попередньому році, та є найвищим з 2013 року.

Про це йдеться у новому звіті юридичної фірми AEQUO та британського інформаційно-аналітичного ресурсу Mergermarket.

Згідно зі звітом, 86% з цих угод були транскордонні, що, на думку експертів, може свідчити про зміцнення довіри міжнародних інвесторів до України.

Зазначається, що найбільшою угодою за рік стала трансакція за участю іноземного інвестора: придбання азербайджанським холдингом NEQSOL телекомунікаційного оператора «ВФ Україна» на суму 770 млн євро. Друга найбільша угода відбулася за участю нерезидента – швейцарської компанії Acino International, яка в рамках глобальної угоди придбала портфель первинної медичної допомоги компанії Takeda Pharmaceuticals».

Крім того, попри коронавірусну кризу, яка значно ускладнила умови для укладення угод у 2020 році, за інформацією Mergermarket, дані про кількість компаній, що готуються до продажу, є обнадійливими.

«За 6 місяців до кінця 2020 року було відстежено 39 потенційних угод порівняно з 19 в той же період минулого року. Незважаючи на те, що процеси продажу можуть зіткнутися з перебоями та суттєвими викликами у світлі глобального економічного спаду, спричиненого кризою Covid-19, річне зростання демонструє здоровий клімат на ринку та дає певну надію на швидке відновлення після завершення кризи», — сказано у повідомленні.

Таким чином, у звіті наводяться кілька ключових висновків:

Сектор технологій, засобів масової інформації та телекомунікацій (TMT) лідирує, як за обсягом угод, так і за загальною їх вартістю. У 2018-19 роках на TMT припадало 22% від загального обсягу угод порівняно з 12% у 2016-17 роках. Загальна зафіксована вартість зросла з 22 млн євро у 2016-17 роках до 810 млн євро у 2018-2019 роках.

У 2019 році було укладено десять угод у сфері прямих інвестицій, що на дві більше, ніж у 2018 році, а заявлена вартість угод майже потроїлася – з 23 млн євро до 62 млн євро.

Звіт також включає ретроспективний огляд українського ринку злиттів і поглинань за останні п’ять років – період, в якому спостерігається стабільне зростання кількості та загальної вартості угод до минулорічного найвищого показника у 1,19 млрд євро.

Повний текст звіту можна переглянути за посиланням.