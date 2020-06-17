БІЗНЕС запрошує на зустріч з Олегом Лиховидом у рамках «БрейнШторм марафону»

В рамках ефіру поговоримо про людський капітал під час та після карантину
Завтра, 18 червня, об 11:00 відбудеться двадцять шоста зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Human Capital під час пандемії: знайти, адаптувати, вберегти».
Гість ефіру: Олег Лиховид, голова Ради Фонду соціальної ринкової економіки Людвига Эрхарда та голова Комітету підприємців ринку фінансових послуг при ТПП України.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
У рамках онлайн-зустрічі поговоримо про таке:
- як роботодавцям у нових умовах взаємодіяти з пошукачами та співробітниками,
- що робити зі скороченням штату і виплат,
- який стиль менеджменту потрібен під час кризи.
Усе це ми розберемо на реальних кейсах наших читачів. Тож, якщо хочете, аби вашу історію почули — напишіть її в особисті повідомлення фейсбук-сторінки Журналу БІЗНЕС.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути останні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Тарасом Демкурою
- Розмова з Мар'яною Савкою
- Розмова з Володимиром Дериведмедем
- Розмова з Анатолієм Амеліним
- Розмова з Миколою Іващуком та Сергієм Позняком
- Розмова з Наталією Попович
- Розмова з Олександром Караваном