БІЗНЕС запрошує на зустріч з Олегом Лиховидом у рамках «БрейнШторм марафону»

В рамках ефіру поговоримо про людський капітал під час та після карантину

Завтра, 18 червня, об 11:00 відбудеться двадцять шоста зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Human Capital під час пандемії: знайти, адаптувати, вберегти».

Гість ефіру: Олег Лиховид, голова Ради Фонду соціальної ринкової економіки Людвига Эрхарда та голова Комітету підприємців ринку фінансових послуг при ТПП України.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

У рамках онлайн-зустрічі поговоримо про таке:

як роботодавцям у нових умовах взаємодіяти з пошукачами та співробітниками,

що робити зі скороченням штату і виплат,

який стиль менеджменту потрібен під час кризи.

Усе це ми розберемо на реальних кейсах наших читачів. Тож, якщо хочете, аби вашу історію почули — напишіть її в особисті повідомлення фейсбук-сторінки Журналу БІЗНЕС.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: