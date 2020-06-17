Європейський ринок легкових авто просів на 52%

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Укравтопрому».

Попри те, що карантин, спричинений COVID-19, у багатьох країнах ослабили минулого місяця, кількість нових легкових автомобілів, проданих на території всього Європейського союзу, скоротилася з 1,217 млн одиниць у травні 2019 року до 581,16 тис. одиниць у травні цього року.

«Двозначне зниження було зареєстровано на кожному з 27 ринків ЄС минулого місяця, хоча процентне зниження було менш значним, ніж в квітні. В Іспанії сталося найбільше зниження серед чотирьох основних європейських ринків (-72,7%), в той час як продажі впали приблизно наполовину у Франції (-50,3%), Італії (-49,6%) і Німеччині (-49,5%)», — йдеться у повідомленні.

Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 168,15 тис. авто.

На другому місці Італія, де в травні було зареєстровано 99,7 тис. авто. На третьому —Франція, де було реалізовано 96,3 тис. нових легкових автомобілів.

Стосовно європейських виробників, перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 145,2 тис. авто, при цьому падіння склало 52,4% у порівнянні з торішнім травнем. На другому місці PSA Group з результатом у 91,15 тис. проданих автомобілів, що на -56,4% менше показника річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 69,23 тис. штук (падіння -52,5%).

«За перші п’ять місяців 2020 року попит ЄС на нові легкові автомобілі скоротився на 41,5% після тримісячного безпрецедентного зниження по всьому регіону. У цьому році кількість зареєстрованих автомобілів скоротилася на 54,2% в Іспанії, на 50,4% в Італії та на 48,5% у Франції. Скорочення німецького ринку було менш серйозним – реєстрації знизилися на 35,0%», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що за даними ACEA, з цього року в статистичних звітах під терміном ЄС мається на увазі 27 держав-членів (без Великобританії). Такий склад буде використовуватися для щорічних порівнянь, в зв’язку з чим дані будуть перераховані, щоб пристосуватися до нового формату ЄС27.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, травневий ринок нових легкових автомобілів в Україні зменшився на 15% — протягом місяця українці придбали і зареєстрували близько 6 тис. нових машин, тоді як реєстрації імпортованого легкового секонд-хенду виросли на 28% — понад 30,6 тис. таких автомобілів отримали українські реєстраційні номери.