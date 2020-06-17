Економісти закликають парламент об’єктивно оцінювати діяльність НБУ та пропонують провести круглий стіл

Експерти Економічної експертної платформи звернулися до Верховної Ради та запропонували обговорити пропозиції Комітету з питань економрозвитку та проект Постанови щодо оцінки діяльності НБУ на експертному круглому столі.

Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому на сайті Економічної експертної платформи.

Зокрема, експерти переконані, що Україна не може дозволити собі у 2020 році провести розширену монетарну емісію, адже вона призведе до значної шкідливої для економіки інфляції.

«Відповідно до останніх прогнозів МЕРТ, НБУ, WB та міжнародних рейтингових агентств (окрім МВФ) - вони не збираються переглядати розмір падіння ВВП за підсумками року (МЕРТ прогнозує -4,8%, НБУ -5%, WB -3,5%). Залишається незрозумілим прогноз МВФ, де спрогнозовано падіння на 8,2% у 2020 році, але в Меморандумі в той же час чітко зазначено умова збалансованої монетарної політики, яка виключає пряму або приховану емісію. А недоотримані доходи бюджету передбачено покривати в основному завдяки запозиченням», — пишуть експерти.

Також вони зазначають, що навіть у випадку перегляду Урядом розміру падіння ВВП (падіння доходів бюджету) необхідно узгодити консенсус прогноз із чітко визначеними параметрами рівня інфляції. Згідно критеріїв НБУ на цей час цей оптимальним вбачається показник в межах 5% +-1%.

Тож, на думку експертів, вбачається доцільним покривати дефіцит бюджету, який сформувався у 2020 році, виключно за рахунок скорочення неефективних державних витрат, проведення верифікації соціальних виплат та пенсій, скорочення різних видів пільг, прозорої приватизації після закінчення кризи тощо.

Крім того, експерти висловили свою думку і щодо проекту постанови про діяльність НБУ, у якому діяльності Нацбанку надається негативна оцінка і звинувачення у тому, що НБУ не забезпечив в межах своїх повноважень «підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки». Зокрема, у проекті пропонується «встановити, що грошово-кредитна політика, що реалізовувалась Національним банком України як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, негативно вплинула на економіку країни, зокрема шляхом штучного перетоку значних фінансових ресурсів у піраміду державних боргових зобов’язань, створивши небезпечний дисбаланс в економіці».

Натомість, на думку експертів, реалізовані у 2015-2019 роках кроки по реформуванню фінансового сектору започаткували стабілізацію та оздоровлення фінансового сектору, забезпечили незалежність регулятора банківского сегменту та відносну стабільність національної валюти. На даний час прозорість та фінансова стійкість банківської система є набагато вищою, ніж до реформ останніх років.

«Кредитно-монетарне стимулювання не є джерелом зростання економіки, фінансово-монетарна політика може, у кращому разі, забезпечити умови для розвитку приватного сектору. Ці умови полягають, насамперед, у підтриманні цінової та курсової стабільності, а також підвищення надійності банківської системи. НБУ успішно впорався з обома завданнями. Витіснення приватних запозичень державними до певної міри дійсно мало місце та до певної міри зашкодило розвитку економіки, однак воно жодним чином не було пов'язане з діями саме НБУ, оскільки державні боргові зобов'язання емітує уряд (відповідальний — МінФін) для покриття дефіциту державного бюджету та конвертації зовнішнього боргу у внутрішній», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оцінку роботі НБУ та стану фінансового сектору в цілому а налітичні центри нещодавно надавали у відкритому листі Міністру економіки. Також оцінку дій регулятора на валютному ринку експерти також надавали наприкінці 2019 року, де вони дійшли висновку, що події на валютному ринку у 2019 році відбувались в рамках поточної концепції гнучкого курсоутворення НБУ, який згладжує різку волатильність та таргетує рівень інфляції, без викривлень та значних відхилень. Приблизно такі ж оцінки надали фахівці МВФ у описовій частині Меморандуму.

«Враховуючи викладене вище звертаємось до народних депутатів із закликом фахово та об’єктивно оцінювати цифри та факти, пропонуємо обговорити пропозиції на експертному круглому столі за участі представників Парламенту, експертів, бізнес об’єднань», — зазначається у листі.