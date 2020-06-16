В Україні створять національний орган інтелектуальної власності

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на власного кореспондента.

За ухвалення в другому читанні та в цілому законопроекту №2255 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» проголосували 245 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, передбачається створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ) як юридичної особи публічного права (державної організації), що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки).

«Мінекономіки буде забезпечувати формування та реалізовувати державну політику у сфері інтелектуальної власності, а НОІВ буде виконувати окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної політики (видача охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності)», — йдеться в документі.

Зазначається, що вказаний підхід щодо впровадження дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності розроблено з урахуванням передового досвіду іноземних держав (зокрема, Німеччини, Японії, Польщі, Естонії, Грузії, Данії, Сінгапуру, Фінляндії, Південної Кореї, Франції).

«Функції НОІВ буде виконувати державна організація, яка буде створена на базі державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (заклад експертизи) і належатиме до сфери управління Мінекономіки», — сказано у пояснювальній записці.

Також наголошується, що прозорість діяльності НОІВ буде забезпечуватися шляхом проведення зовнішнього аудиту (фінансового та управлінського), оприлюднення кошторису фінансів, спрямованих на забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності та напрямків їх використання.

«Також проведення електронних публічних закупівель, що здійснюються коштом державної системи правової охорони інтелектуальної власності; усунення умов для корупційних ризиків в результаті мінімізації суб'єктивного чинника у прийнятті рішень (широке впровадження автоматизації процесів реєстрації угод, вчинення їх в режимі реального часу); прийняття рішень у результаті широкого соціального діалогу та з урахуванням громадської думки; проведення громадського і професійного моніторингу діяльності зазначеного органу», — йдеться в документі.

Зазначається, що прийняття законопроекту дозволить запровадити в країні ефективну і якісну модель державної системи правової охорони інтелектуальної власності.