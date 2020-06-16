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Харківський аеропорт відновив пасажирські перельоти

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Перший пасажирський літак після карантинної перерви прибув до міжнародного аеропорту «Харків» 15 червня о 22:05.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Літак виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотній рейс він вирушив 16 червня о 7:40.

Рейси Київ-Харків-Київ відтепер будуть виконуватися щодня.

«Цей маршрут став першим регулярним напрямком Windrose Airlines з нашого міста. Компанія саме розширює географію внутрішніх перельотів і вже пропонує гнучкий графік рейсів з Києва до Одеси, Дніпра, Львова — по два-три вильоти на день. Шлях з Харкова до цих міст з урахуванням пересадки в Борисполі займатиме близько чотирьох годин», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що придбати квитки можна на сайтах авіакомпанії та аеропорту, а також забронювати за номером 0 800 303 803. Вартість квитків починається від 836 гривень.

Усі перельоти здійснюються з дотриманням норм попередження COVID-19 на авіаційному транспорті. Перед відвідуванням аеропорту усіх пасажирів просять ознайомитися з переліком правил.

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