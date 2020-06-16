Харківська міськрада спільно з Екополісом ХТЗ та Електроважмашем почне виробляти трамваї

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив мер міста Геннадій Кернес.

За його словами, розпочнуть роботу зі створення необхідної технічної документації. Наступним етапом стане підготовка виробництва та його потужностей, а випуск перших харківських трамваїв планується не пізніше, ніж через два роки.

«По-перше, це розвиток харківської промисловості. По-друге, піклування про навколишнє середовище: трамвай — найекологічніший дружній вид транспорту. По-третє, розвиток комунального транспорту і піклування про тих городян, які ним користуються. Заодно, допоможемо і «Електроважмашу»: будемо замовляти для харківських трамваїв двигуни у цього заводу», — написав він.

Також Кернес зазначив, що це будуть сучасні, низькопольні, тихохідні вагони, комфортні не лише для їх пасажирів, але й для міської транспортної інфраструктури в цілому.

Мер Харкова має плани не лише на оновлення міського парку трамваїв, але і всього рухомого складу трамвайного транспорту в Україні. За його інформацією, ринок трамвайних перевезень країни потребує якнайшвидшої заміни майже однієї тисячі вагонів.