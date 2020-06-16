Аеропорт «Київ» скасував міжнародні пасажирські рейси через «юридичну колізію»

Міжнародний аеропорт «Київ» скасував усі регулярні міжнародні пасажирські авіарейси до 03:00 17 червня у зв’язку з продовженням карантину в столиці.

Про це повідомила речниця аеропорту Галина Богданенко у коментарі «Громадському радіо».

Рейси відновлять, якщо комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА вирішить, що в місті сприятлива для цього епідеміологічна ситуація.

Зараз аеропорт зачинений для пасажирів, усіх їх заздалегідь попередили про скасування рейсів, додала представниця летовища.

«Ми маємо постанову Кабміну №392, яка дозволяє виконувати міжнародні рейси з одного боку, але тільки в регіонах зі сприятливою епідеміологічною ситуацією. Рішення про сприятливу ситуацію ухвалює комісія КМДА в нашому регіоні. Вона повинна була встановити цей факт, чи сприятлива в нас ситуація. Ми його так і не дочекалися. По факту аеропорт так і не закривався, ми не отримали заборону, але і рішення цього ще немає», — пояснила Галина Богданенко.

Також Богданенко додала, що за наявною у них інформацією, на засідання 16 червня комісія може виключити аеропорт «Київ» зі списку заборонених для роботи об’єктів, таким чином дозволивши виконувати міжнародні пасажирські авіарейси.

«Ось така юридична колізія склалася. Нині ми очікуємо рішення комісії КМДА», — відзначила речниця.

За словами представниці аеропорту, летовище готове до повноцінного відновлення роботи, адже фактично повністю не припиняло свою роботу. Аеропорт «Київ» нині виконує, вантажні, поштові та один внутрішній рейс «Київ–Запоріжжя», додала речниця.