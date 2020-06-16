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Ср., черв.
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Гарантований покупець оплатив 13% боргу за «зелену» електроенергію

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Державне підприємство «Гарантований покупець» виконало перерахування коштів виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) за березень 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.

Платіж здійснили 12 червня 2020 року Сума платежу склала 100 млн грн.

«Всього за електроенергію березня «Гарантований покупець» сплатив 550 млн грн. Рівень розрахунку досягнув 13%», — сказано у повідомленні.

Зазначається також,що загальний борг НЕК «Укренерго» перед Гарантованим покупцем перевищує 16 млрд грн.

Детальний розбір ситуації в українській енергетиці читайте у спеціальному матеріалі БІЗНЕСу.

Гарантований покупець зелений тариф Відновлювальні джерела енергії