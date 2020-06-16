Введення мита на дизпаливо та скраплений газ призведе до втрат 11 млрд грн на рік — Асоціації

Нафтогазова асоціація України (НАУ) та Аграрний союз України (АСУ) звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом не запроваджувати мита на імпортне дизельне пальне і скраплений газ.

Про це йдеться у зверненні на сайті НАУ, передає «Інтерфакс-Україна».

На думку асоціацій, запровадження мита призведе до суттєвого подорожчання продуктів харчування.

«Об'єктивних підстав для запровадження мит на імпорт дизельного пального і скрапленого газу немає. НАУ вкотре закликає учасників Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та інших дотичних до цього питання чиновників, дотримуватися законодавства й уважно вивчити і всебічно обговорити ініціативи НПЗ», — йдеться у зверненні на сайті асоціації.

За оцінками асоціації, запровадження мит зробить закупівельні ціни на дизельне пальне і скраплений газ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, а економіка України втрачатиме близько 11 млрд грн на рік.

НАУ також згодна з прогнозами АСУ, що таке обмеження імпорту призведе до додаткових витрат аграріїв на 1,9 млрд грн.

Як повідомлялося, в січні 2020 року «Укртатнафта» спільно з «Укрнафтою» і «Укргазвидобуванням» подали скаргу до МКМТ, в якій просять провести антисубсидійне розслідування і запровадити мита на російське дизельне пальне та скраплений газ у розмірі 8,46% із підвищенням протягом п'яти років до 25,4%.

У заяві зазначалося, що порушення правил міжнародної торгівлі під час постачання російських нафтопродуктів полягає в тому, що в Росії за схемою повернення з бюджету акцизів виробникам компенсують витрати, пов'язані з виробництвом та експортом нафтопродуктів, що є субсидуванням і порушує норми світової організації торгівлі (СОТ). За рахунок субсидування частка російських нафтопродуктів у загальній структурі імпорту Україною дизельного пального сягнула 47%, скрапленого газу — 55%, зазначали ініціатори розслідування. Вони стверджували, що запровадження мит не призведе до дефіциту скрапленого газу і дизпального, а також зростання цін, оскільки внутрішнє виробництво, імпорт з Білорусі, Литви та Польщі, а також морські постачання є конкурентними.