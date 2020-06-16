Верховна Рада заборонила банкам стягувати штрафи за прострочені у період карантину кредити

Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)».

Про це з посиланням на власного кореспондента повідомляє «Укрінформ».

За законопроект №3297 проголосували 334 народні депутати.

Закон спрямований на захист суб’єктів господарювання від нарахування у період карантину та у 30-денний період після його завершення штрафів і пені за кредитами (позиками). Для цього до Господарського кодексу України будуть внесені доповнення.

Так, у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів на всій території України та у тридцятиденний період після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.