Заробітчан, що повертаються в Україну, треба вчити інвестувати у бізнес

Багато українців, що повернулися з заробітків з-за кордону, використовують зароблені гроші неефективно, тому їх потрібно вчити їх інвестувати.

Таку думку під час двадцять п’ятої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» висловив віцепрезидент Міжнародної торогової палати, засновник бренду «Життя у стилі ЕСО» та власник Арт Бізнес ХАБ 5.0 Тарас Демкура.

За його словами, українці, що заробляють гроші за межами України, є основними її інвесторами, адже, за офіційною інформацією, минулого року наші заробітчани привезли до України $12 млрд.

«Але їх ніхто не навчив інвестувати гроші. Максимум, куди вони їх інвестують – купують квартири, термін окупності яких по 20-30 років. Вони вважають це фінансовою безпекою, хоча насправді це пасив, бо не стільки на тій квартирі заробиш, скільки втратиш. Тому їм потрібно допомагати стати інвесторами в тому чи іншому проекті», — говорить Тарас Демкура.

Для цього він запропонував при регіональних представництвах Міжнародної торгової палати, мережу яких розвинули раніше, створити центри підтримки малого і середнього бізнесу.

«Бізнес може звернутися до цих центрів і одержати консультацію, допомогу або підтримку у пошуку потенційного інвестора чи потенційних клієнтів для свого підприємства. Оскільки сьогодні правда така, що одні мають бізнес, але не мають фінансування, інші мають гроші, але не мають ідей для підприємництва. І, якщо правильно прописати всі юридичні аспекти, це може стати партнерством – потужним важелем взаємодопомоги бізнесу один одному», — підсумував Тарас Демкура.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: