Роздрібний ринок Китаю цього року вперше перевищить американський

Китайський роздрібний ринок цього року вперше в історії перевищить американський.

Про це йдеться у звіті Insider Intelligence, аналітичного підрозділу Business Insider, передає сайт finance.ua.

Згідно з прогнозом аналітиків, китайський ринок роздрібної торгівлі досягне $5,07 трлн, тоді як у США – $4,89 трлн.

Згідно зі звітом, електронна комерція у Китаї у 2019 році вже становила 34% роздрібної торгівлі, тоді як у США — лише 11%.

У доповіді прогнозується, що США повернуть собі першість у світовому рейтингу за цим показником у 2021 році, але Китай знову їх перевершить у 2023 році.

Тим часом, за третє місце конкуруватимуть Японія та Індія. Японія наразі має роздрібні продажі на рівні $1,29 трлн, і за прогнозом, Індія випередить її вже наступного року.

Також повідомляється, що через пандемію коронавірусу роздрібні продажі по всьому світу цьогоріч впадуть на 5,7%, порівняно з минулорічним показником, і становитимуть $23,36 трлн.

Цей прогноз гірший, ніж у попередньому звіті, де прогнозувався спад роздрібної торгівлі у світі на 4,4%.

Аналітики зазначають, що продажі не відновляться до 2022 року — щоб повернутися до рівня до пандемії, буде потрібний не один рік.