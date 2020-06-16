«Газпром» почав демонтаж труб на території РФ, якими газ постачається в Україну

Про це в інтерв’ю OilPoint розповів глава ОГТСУ Сергій Макогон, передає «Економічна правда».

«Ось це, що «Газпром» почав демонтувати труби на своїй території, по яким газ постачається до кордону з Україною – це проблема, але ми на неї особливо вплинути не можемо. Фактично вони хочуть знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу Україною в майбутньому», – сказав Макогон.

При цьому очільник «Оператора ГТС» наголосив, що компанія не відмовлятиметься від «малого транзиту» – використання системи адресної закупівлі європейцями.

«Так, потужності стануть меншими, але ми зможемо виконувати невеликі обсяги транзиту – 20-30 мільярдів кубометрів. Він відбуватиметься тими ж трубами, по яким відбуватиметься і внутрішнє транспортування», – додав Макогон.

За його словами, «Оператор ГТС» сфокусував свої капітальні інвестиції на ті об’єкти, що використовуватимуться і без транзиту від «Газпрому». При цьому Макогон не підтримує сценарій дроблення ГТС на окремі частини – для транзитних послуг та внутрішнього ринку України, оскільки така ідея не відповідає логіці газового ринку ЄС.

Якщо ж контракт із «Газпромом» не буде подовжений, то «Оператор ГТС» зосередиться на поставках газу для своїх споживачів.

«Скоротимось, ужмемось та працюватимемо для внутрішніх поставок, імпорту, ПСГ та добування», – коментує Макогон.

Нагадаємо, з початку дії нового контракту на транзит газу «Нафтогазу» з «Газпромом» ТОВ «Оператор ГТС України» отримав 25 млрд грн.

Згідно з інформацією оператора ГТС України, обсяг протранспортованого газу ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з «Газпромом», досягнув 20 мільярдів кубометрів, що на 46% менше ніж за аналогічний період минулого року.

НАК «Нафтогаз» та «Газпром» підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.