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Промисловці просять зустрічі з президентом для напрацювання плану антикризових дій

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Майже 90 галузевих асоціацій та окремих підприємств звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням призначити зустріч та разом напрацювати план невідкладних антикризових дій.

Про це йдеться у їх відкритому зверненні, опублікованому на сайті Асоціації платників податків України.

За словами авторів звернення, вони відчувають необхідність проведення зустрічі за участю президента у зв’язку із поглибленням соціально-економічної, фінансової кризи, накопиченням негативних факторів у промисловому комплексі України внаслідок карантину та несприятливих змін на світових ринках.

Вони вважають, що причини настільки масштабної та глибокої промислової кризи криються у відсутності системної промислово-економічної політики.

«Пандемія COVID-19 і карантин значно посилили негативні тенденції. У квітні 2020 р. падіння промислового виробництва в Україні порівняно з квітнем 2019 р. склало 16,2%, у гірничо-металургійному комплексі – близько 30%, машинобудуванні – 19%. У будівництві за січень-квітень поточного року виробництво скоротилося на 8,7% до відповідного періоду попереднього року. Безробіття добігає 12%. Якщо за таких показників не задіяти термінових надзвичайних системних заходів, результати року можуть бути дуже складними», — сказано у листі.

Саме тому представники вітчизняних об’єднань промисловців, підприємців та роботодавців пропонують Володимиру Зеленському в найкоротший час провести особисту зустріч, щоб ретельно обговорити стан справ в економіці та промисловості, погодити  план невідкладних антикризових дій.

«Треба покласти край деіндустріалізації країни, сформувати державну стратегію економічного, індустріально-інноваційного розвитку та програми підтримки пріоритетних галузей промисловості, включаючи кредитну, податкову, бюджетну сферу. Необхідно задіяти механізми сучасного державного протекціонізму, всіма силами підтримати національного товаровиробника», — пишуть автори звернення.

Володимир Зеленський криза Асоціація платників податків України українська промисловість карантин