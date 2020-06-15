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Україна отримає від Міжнародного банку реконструкції та розвитку $200 млн

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Україна розпочала реалізацію Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Для її реалізації від Міжнародного банку реконструкції та розвитку буде залучено кредит у розмірі $200 млн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що реалізація цієї Програми дозволить Україні пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора, зокрема, малих і середніх підприємств, у сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України. 

З метою досягнення мети Програми заплановано:

  • створити Державний аграрний реєстр та відкритий до нього  доступ широкому загалу;
  • провести інвентаризацію земель державної власності та внести відомості щодо них до Державного земельного кадастру;
  • розробити методологію розробки планів землекористування для об'єднаних територіальних громад;
  • провести супутникове картографування території України;
  • створити автоматизовану систему оповіщення щодо змін у Державному земельному кадастрі;
  • підвищити обізнаність власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;
  • посилити систему державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог ЄС та найкращих світових практик;
  • розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпечність харчових продуктів та вимог ринків експорту.

Заходи в рамках Проекту будуть реалізовані виконавцями проекту — Мінекономіки, Мінрегіоном, Мін‘юстом, Держгеокадастром, Держспоживслужбою, відповідно до Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року, схваленої розпорядженням КМУ від 5 липня 2019 р. №595-р.

Нагадаємо, Угода про позику в рамках відповідного проекту була укладена 27 серпня 2019 року з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Сума позики – $200 млн.

Під час підписання Угоди українська сторона зазначала, що цей проект потрібен Україні, зокрема, для підготовки земельної реформи і прозорого відкриття ринку землі, а його успішна реалізація стане хорошим прикладом для наступних проектів з іншими МФО, що дозволить збільшувати кількість інструментів для участі приватного бізнесу у розвитку агросектору.

20 травня цього року, після здійснення Україною внутрішньодержавних процедур, Угода про позику набрала чинності.

кредити ринок землі сільське господарство Міжнародний банк реконструкції та розвитку