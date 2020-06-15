Допомога ФОПам по карантинному безробіттю: з 16 тисяч заявок 1300 — отримають виплату

Станом на 15 червня для отримання допомоги по частковому безробіттю звернулися майже 16 тисяч фізичних-осіб підприємців, які не мають найманих працівників. Наразі 1317 з них отримали позитивне рішення щодо надання виплат.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Найбільша кількість заявок зареєстрована у Сумській області — на розгляд надано 3730 пакетів документів, у Харківській області – 1966 пакетів документів, у Чернівецькій області – 1538 пакетів документів.

Зазначається, що старт прийому документів від фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих працівників, розпочався 9 червня, після набуття чинності Постанови КМУ від 3 червня 2020 року № 453, якою було розширено перелік можливих одержувачів допомоги. Тому кількість задоволених заявок найближчими днями має зрости.

Нагадуємо, 27 квітня цього року Урядом прийнято рішення щодо надання 4,7 млрд. грн для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Окрім фізичних підприємців - одноосібників, допомога надається роботодавцям, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином - суб’єктам малого та середнього бізнесу, які мають від 1 до 250 найманих працівників.

Станом на 15 червня до центрів зайнятості:подано понад 34 тис. пакетів документів (з них 16 тис. від ФОПів без найманих працівників). Загалом, вже прийнято більше 14 тис. позитивних рішень для здійснення виплат більше ніж 125 тис. працівників. На виплати допомоги по частковому безробіттю спрямовано 415,1 млн. грн.