83% закладів харчування відновили роботу після ослаблення карантину

В Україні зараз працює 83% ресторанів, які відновили свою роботу після послаблення карантину, а їх продажі зросли до 70% від докарантинних значень.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на онлайн-платформу OpenDataBot.

Згідно з повідомленням, за 100% аналітики прийняли останній день перед початком карантину – 12 березня. Через місяць, станом на 12 квітня, в Україні працювало тільки 32% закладів, а їх продажі впали до 22%. Станом на 12 травня в Україні відновили роботу вже 44% закладів, а їх обороти зросли до 32% від докарантинних значень.

Зазначається, що за три місяці карантину прибуток ресторанів скоротився в 3,5 рази.

Рестораторам потрібно переглянути асортимент меню, можливо концепцію, ціни, порції, і зорієнтуватися, як адаптуватися до нового ринку.

Заклади, які виживуть, найімовірніше зможуть вийти на показники початку 2019 року не раніше наступного року, — наводяться в повідомленні слова СЕО компанії по автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster Родіона Ерошека.