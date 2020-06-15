Світовий банк розгляне кредит для України 26 червня

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на порядок денний зборів ради директорів, розміщений на його сайті.

Обсяг кредиту в опублікованих матеріалах поки відсутній, однак згідно з матеріалами нової програми stand by Міжнародного валютного фонду, схвалення якої уможливило розгляд цієї позики, його розмір може скласти $0,7-$1 млрд.

Виділені Світовим банком кошти мають надійти в Україну в поточному році.

Economic Recovery Development Policy Loans (DPLs) — це програмні кредити, які значною мірою фінансують політичні реформи, часто шляхом швидкої бюджетної підтримки. DPL були започатковані Світовим банком у 2004 році, шляхом об’єднання галузевих позик (SECALS), структурних позик (SAL) та інших інструментів. Хоча більшість DPL направляються до країн з середнім рівнем доходу, меншою мірою четверть кредитів надається найбіднішим країнам світу.

Нагадаємо, 12 червня Україна повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ за новою 18-місячною програмою stand-by. Загальний розмір програми становить 3,6 мільярда SDR (близько $5 мільярдів).

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, у цілому до кінця 2020 року Україною буде отримано $3,1 млрд (на додаток до коштів МВФ): 1 млрд євро (або $1,1 млрд) від ЄС, $1 млрд від Світового Банку, та $1 млрд за рахунок зовнішніх комерційних запозичень. Разом з коштами МВФ це становитиме $8 млрд.