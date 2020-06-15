Квоти на імпорт добрив поки не вводитимуть

Квотування імпорту добрив у наступні три роки не буде. Таке рішення президент України наразі вважає недоцільним.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

«Важлива новина для аграріїв – обмежень імпорту добрив не буде. Сьогодні мав розмову з Президентом Володимиром Зеленським, Прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем, представниками уряду та парламенту за зверненням представників аграрного бізнесу», — зазначив він.

За словами Лещенка, підприємців хвилювало питання можливого розгляду запровадження квот на імпорт азотних, азотно-фосфорних та комплексних добрив у наступні три роки. Вони висловили занепокоєння, що ухвалення такого рішення може призвести до необґрунтованого перевищення внутрішніх цін на добрива над світовими і як наслідок — додаткових збитків українських сільгосптоваровиробників.

«Вислухавши думки аграріїв та позицію урядовців, глава держави заявив, що з огляду на стан ринку, квотування імпорту мінеральних добрив з країн – торговельних партнерів України є недоцільним. Дослівно Президент сказав наступне: «Я вважаю, що за тих обставинах, які склалися на ринку добрив, не потрібно обмежувати їх імпорт. Аграрії мають отримати доступні добрива і розвивати сільськогосподарський потенціал України. Бо це наша продовольча безпека». Як голова Держгеокадастру вважаю, що це рішення правильне і воно допоможе українським аграріям в нинішніх умовах досягти найвищих показників врожайності», — розповів Лещенко.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 28 травня в Києві відбулася акція протесту аграріїв проти запровадження квот на імпорт мінеральних азотних добрив. Сільгоспвиробники вимагали від Кабміну та Президента не допустити ухвалення Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства квот на імпорт мінеральних азотних добрив, оскільки, на їхню думку, це призведе до монополізації ринку та стрибка цін.

Також повідомлялося, що сукупні втрати для економіки України від запровадження квот на імпорт мінеральних добрив можуть становити $100-238 млн.