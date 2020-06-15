МВФ прогнозує скорочення резервів НБУ на $6 млрд протягом 2020 року

Після рекордного зростання золотовалютних резервів України наприкінці 2019 р. до $25,3 млрд, Міжнародний валютний фонд прогнозує їх скорочення на кінець 2020 року до $19,3 млрд.

Про це йдеться в новій кредитній угоді між Україною та МВФ, ухваленій 9 червня, повідомляє Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (KSE) у своєму телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, якщо прогноз справдиться, це означатиме мінімальне значення резервів з 2017 р. При цьому, прогнозоване скорочення відбудеться у другому півріччі, адже станом на 1 червня золотовалютні резерви, за даними НБУ, становлять $25,4 млрд.

«Серед ключових факторів зниження — значні потреби України у погашенні зовнішніх боргів та падіння (через Covid-кризу) на чверть надходжень, які надсилають до України трудові мігранти», — пояснюють у KSE.

Зазначається, що резерви відіграють роль своєрідної «фінансової подушки безпеки» для економіки, і вважається, що за обсягом мають покривати принаймні три місяці т.зв. критичного імпорту.

«Якщо ж прогноз МВФ справдиться, термін покриття резервами майбутнього імпорту зменшиться до трохи більше, ніж 3 місяці (наразі показник складає 4,4 місяці). Тобто Україна впритул наблизиться до «межі безпеки». І, як свідчить коментар у новій кредитній угоді між Україною та МВФ, не перетне її, лише якщо зможе акумулювати той обсяг зовнішньої фінансової підтримки, який прогнозується у програмі», — сказано у повідомленні.