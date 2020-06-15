Готель «Дніпро» виставлять на приватизацію 15 липня

Аукціон з продажу готелю «Дніпро», що розташований в центрі Києва, буде призначений на 15 липня. Стартова ціна об'єкта становить 80,923 млн грн.

Про це йдеться у наказі, опублікованому Фондом державного майна України у газеті «Відомості приватизації», передає УНІАН.

Зазначається, що до потенційних покупців Фонд має низку умов.

Зокрема, новий власник має зберегти основний вид діяльності готелю (номерний фонд на рівні не менше 100 номерів, категорія готелю не нижче «чотири зірки», у найменуванні готелю слово «Дніпро»), а також погасити протягом трьох місяців заборгованість готелю із заробітної плати, перед бюджетом, прострочену кредиторську заборгованість у разі їх наявності.

Крім цього, він не має за власною ініціативою звільняти працівників готелю протягом шести місяців, виконувати вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства, фінансувати охорону праці та працевлаштувати осіб з інвалідністю.

«Строк дії зобов'язань покупця пакету акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій», - сказано в повідомленні.