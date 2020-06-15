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БІЗНЕС запрошує на зустріч з Тарасом Демкурою у рамках «БрейнШторм марафону»

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У вівторок 16 червня об 11:00 відбудеться двадцять п’ята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Криза як драйвер. Як заробляти, коли інші скорочуються?».

Гість ефіру: Тарас Демкура, меценат, віцепрезидент Міжнародної торогової палати, засновник бренду «Життя у стилі ЕСО» та власник Арт Бізнес ХАБ 5.0. 

На  карантині він ініціював створення Центру підтримки малого та середнього бізнесу (ЦПМСБ) для боротьби з економічними наслідками пандемії та запустив Челендж «Поки Всі Вдома — змінюйся».

Ще у грудні, передчуваючи кризу, Тарас Демкура сказав: «Криза сприяє розвитку бізнесу, заснованого на цінностях та рекомендаційному маркетингу».

Тож, під час ефіріу глядачі дізнаються, що таке рекомендаційний маркетинг, чи змінилися погляди Тараса Демкури на кризу, які цінності, на його погляд, будуть актуальними після пандемії та які сегменти бізнесу мають потенціал зробити найбільший ривок.

До діалогу ми запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут:

Бізнес100 Володимир Чеповий Тарас Демкура