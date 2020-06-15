За вихідні: співпраця Volkswagen та Ford, застосування «банківського» закону та рейтинг від Moody's

Суд вперше застосував «банківський» закон

Господарський суд Києва 12 червня задовольнив клопотання державного Приватбанку про закриття проваджень за двома позовами екс-акціонерів фінустанови про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву Приватбанку.

«Це перше реальне застосування банківського Закону 590-IX українськими судами. Проаналізувавши матеріали справ (№910/17630/19 за позовом ТОВ «Реватіс»( ... ) та № 910/17541/19 за ( ... ) позовом ТОВ «КС груп»), суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання АТ КБ «ПриватБанк» та закрив провадження в обох справах», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту сьомого прикінцевих та перехідних положень банківського Закону №590-IX.

«Закон 590-IX передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, забороняючи при цьому визнавати недійсними договори, укладені в процесі виведення банків із ринку», – нагадали в прес-службі.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, До Конституційного Суду надійшло конституційне подання 64 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» — так званого «банківського» закону.

Учасники ринку ВДЕ хочуть внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроект щодо підтримки галузі

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроект про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє сайт «Енергореформа».

«Ми готові внести альтернативний законопроект, який дозволить уникнути глибоких енергетичних та інвестиційних проблем», — заявив генеральний директор ТОВ «Тесла Енерго» Олег Грамотенко, додавши, що в зараз ведуться переговори про реєстрацію в парламенті розробленого ним і його партнерами законопроекту.

За його словами, документ представляє думку учасників ринку сонячної генерації, з сумарною потужністю генерації в 850 МВт СЕС, які не згодні з частиною умов запропонованого урядом меморандуму.

«Для нас діалог з урядом не завершено. Ми не підписали і не підпишемося під умовами урядового меморандуму. Боротьба переходить в законодавчу площину», — зазначив Грамотенко.

Керуючий партнер компанії Energy Investment Fund Олександр Павловський роз'яснив, що пропозиції інвесторів в галузі СЕС стосуються, зокрема, встановлених урядом термінів закінчення підтримки СЕС за зеленим тарифом вже з 31 липня.

«Закінчення будівництва СЕС з 31 липня - це нонсенс. Ця дата озвучувалася ще на переговорах восени, і тоді, можливо, це було логічно. Але зараз вимогу завершити будівництво СЕС за місяць виконати неможливо. Уряд хоче припинити розвиток сонячної енергетики в Україні», — підкреслив Павловський.

Крім того, інвестори наполягають на збереженні всіх існуючих умов для станцій до 1 МВт, а також на продовження дії зеленого тарифу на два роки (2030–2031 — ред.) при його скороченні.

«Ми повністю підтримуємо позицію Української асоціації відновлюваної енергетики, яка відмовилася підписати меморандум з урядом, оскільки він не враховує інтереси інвесторів і згубно відіб'ється на інвестиційній привабливості України в майбутньому», — підкреслив Грамотенко.

Аеропорт «Бориспіль» відновив роботу

З 14 червня аеропорт «Бориспіль» відновив роботу терміналу D на приліт і виліт всіх рейсів.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу аеропорту.

Зазначається, що авіакомпаній SkyUp і Ryanair що обслуговувались у терміналі F будуть переведені в аеровокзальний комплекс D.

Термінал F, який після початку карантину обслуговував всі вильоти, а термінал B — все прильоти, тепер закриті.

Як зазначалося раніше, аеропорт «Бориспіль» розпочинає роботу з 15 червня та планує проводити 15 рейсів на день.

Агентство Moody's підвищило рейтинг України зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду України до рівня B3 з Caa1, прогноз – «стабільний».

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення агентства.

Згідно з ним, рішенню про підвищення рейтингу до В3 сприяло скорочення короткострокових викликів фінансування, а також укладення нової програми з МВФ.

Рішення про підвищення рейтингів також відображає очікування Moody's про те, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий в останні роки, зазначено в повідомленні агентства.

VW та Ford підписали договір про спільне виробництво електромобілів

Німецький концерн Volkswagen та американський Ford підписали договір про спільне виробництво електромобілів та співпрацю у сфері автономного водіння.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Deutsche Welle.

Німецький та американські автоконцерни будуть спільно виробляти електромобілі, а також співпрацювати у сфері автономного водіння.

Відповідно до договору, Volkswagen вкладе $1 млрд доларів в дочірню компанію американців Argo Al, що розробляє технології для безпілотних автомобілів, і внесе у спільний проект власну компанію AID, вартість якої оцінюється в $1,6 млрд, повідомляє видання.

Як зазначає видання, злиття капіталів обох концернів договір не передбачає.

У Volkswagen від такої співпраці очікують зростання обороту в межах від $10 до $20 млрд.