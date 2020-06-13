УАВЕ погоджується на меморандум щодо «зеленого» тарифу із застереженнями

Українська Асоціація Відновлюваної Енергетики (УАВЕ) підтримала Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики з Урядом України від 10.06.2020 року.

«Ми приєднались до цього меморандуму з великими застереженнями», — повідомив БІЗНЕСу, Ігор Тинний, співзасновник УАВЕ, яка об’єднує близько 40% учасників ринку відновлюваної енергетики. Адже за умови виконання умов останнього варіанту меморандуму, частка фінансових втрат учасників УАВЕ у загальному обсязі ретроспективних знижень перевищить 50%.

Зокрема, асоціація пропонує:

Зменшення тарифів на 53% для СЕС, введених в експлуатацію до 01.04.2013, та на 35% для СЕС, введених в експлуатацію з 01.04.2013 до 01.07.2015, замінити на 15 % з дати набрання чинності змін до Закону (за аналогією з пізніше побудованими СЕС) без продовження строку дії PPA (powerpurchaseagreement, договір на купівлю електроенергії — Ред.).

Аналогічно УАВЕ пропонує застосувати зменшення «зеленого» тарифу для ВЕС, введених в експлуатацію до 01.07.2015, на 7,5% з дати набрання чинності змін до Закону (за аналогією з пізніше побудованими ВЕС) без продовження строку дії PPA.

Запропоноване Урядом зменшення тарифів для СЕС, введених в експлуатацію з 01.07.2015 до 01.01.2020, на 15% без продовження строку дії PPA замінити зменшенням “зеленого” тарифу для СЕС встановленою потужністю до 10 МВт на 12,5% з продовженням строку дії PPA на 2 роки, для СЕС встановленою потужністю від 10 МВт — на 15% з продовженням строку дії PPA на 2 роки.

При урахуванні цих позицій дещо знизиться дискримінаційний вплив на сонячну електрогенерацію. Згідно повідомлення, відмова Уряду від продовження строку дії PPA на 2 роки в обмін на зниження “зеленого” тарифу є незначною поступкою. Але ця поступка є надзвичайно важливою для беззбитковості проектів та дотримання принципу добровільності.

УАВЕ також закликала Верховну Раду, Президента та Уряд не розмінювати залучення переважної частини ринку до підписання дійсно компромісного недискримінаційного меморандуму на дрібну додаткову економію коштів. Адже ця частина ринку дасть до 80% запланованої економії від зниження тарифів. Натомість, на думку асоціації, зусилля повинні бути зосереджені на ліквідації незаконних дій органів влади та махінацій на ринку електричної енергії.

Реакція інвесторів у ВДЕ буде залежати від наступних кроків Кабміну та ВР. «Уряд створює законопроект на основі меморандуму і передає його до Верховної Ради. Якщо вони не враховують наші зауваження, то ми будемо боротися. Якщо врахують частково, то проголосуємо в УАВЕ — підтримувати чи ні. Будемо сподіватись, що до нас дослухаються, і зауваження будуть враховані», — сказав Ігор Тинний.

За попередньою інформацією, законопроєкт може бути переданий до ВР наступного тижня.

Нагадаємо, що УАВЕ вважає запропонований урядом меморандум дискримінаційним саме щодо виробників електроенергії із сонячного випромінювання.