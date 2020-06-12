ЄБА закликає Держекоінспекцію не повертатися до попередньої практики перевірки суден

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації мають перестороги щодо необхідності безперешкодного доступу інспекторів Держекоінспекції до портових зон для здійснення контролю за забрудненням акваторій.

Про це повідомляють у прес-службі ЄБА.

За їх словами, такі повноваження морські інспектори у портах України мали протягом багатьох років, і тоді відзначалося їх безпідставне втручання та численні позови з боку бізнесу щодо необґрунтованих стягнень з суден. Тепер новий очільник Держекоінспекції заявляє, що хоче повернути інспекторам такі повноваження.

Зазначається, що проблема діяльності Держекоінспекції в портах, зокрема, неправомірних перевірок суден, порушувалася представниками портової галузі неодноразово протягом останніх кількох років.

Лише у липні-серпні 2019 року уряд затвердив два відповідних Порядки – щодо взаємодії ДП «АМПУ» та Держекоінспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами забруднюючих речовин у межах акваторії порту та щодо перевірки суден, взяття проб води та проведення їх аналізу.

З цього часу було визначено чіткий та єдиний алгоритм перевірок та встановлено вимоги до процедури їх проведення, а також визначено дії АМПУ та державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища при встановленні факту забруднення.

«Успішна реалізація зазначених актів сприяла налагодженню взаємодії та встановленню чітких дій державних інспекторів та представників АМПУ у випадках виявлення скидання суднами забруднюючих речовин у межах акваторії порту. Ці акти також забезпечують ефективне виконання міжнародних зобов’язань України у сфері охорони навколишнього природного середовища, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським та річковим транспортом, торговельним мореплавством», — коментує заступник директора з представництва інтересів компаній-членів Асоціації Світлана Михайловська.

За словами співголови Комітету з логістики Асоціації Ольги Копійки, для повноцінного функціонування механізму перевірки суден та призначення відповідного відшкодування у разі виявлення порушень, необхідно розробити та затвердити Порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України.

Зазначається, що експерти Асоціації активно долучалися до підготовки попередніх нормативно-правових актів і готові надавати експертну підтримку при розробці Порядку обчислення розміру відшкодування.