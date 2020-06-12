Україна зобов’язалася до кінця року виставити на приватизацію мінімум два великі підприємства

У рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна взяла на себе зобов'язання до кінця 2020 року оголосити тендери на продаж щонайменше двох великих підприємств і щонайменше трьох до кінця червня 2021 року.

Про це сказано в Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, передає УНІАН.

«До кінця грудня 2020 року ФДМ (Фонд державного майна – ФДМ) оголосить тендери на продаж як мінімум 2 великих державних підприємств в залежності від ситуації на ринку, і, принаймні, ще 3 на кінець червня 2021 року», — сказано в меморандумі.

Згідно з документом, в плани приватизації в найближчому майбутньому включені такі підприємства: Одеський припортовий завод (ОПЗ), «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), «Центренерго», «Електроважмаш», вугільна компанія «Краснолиманська», «Президент-Готель».

Також Україна взяла на себе зобов'язання здійснювати продаж малих підприємств і здавати в оренду державне майно в системі електронних торгів Prozorro; прийняти закон про корпоративне управлінні держпідприємств; розширити повноваження наглядових рад при держпідприємствах в питаннях призначення керівників і затвердження фінансових планів; прийняти новий корпоративний статут "Нафтогазу".

Також Україна має осилити Антимонопольний комітет України (АМКУ), розширивши повноваження комітету щодо проведення фізичних обшуків, конфіскації документів, забезпечивши обмін інформацією між АМКУ та правоохоронними органами.

Згідно з меморандумом, рішення АМКУ отримають статус правозастосовчих виконавчих документів, що позбавить необхідності використання судового процесу для забезпечення виконання рішень комітету.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько $5 млрд (3,6 млрд SDR), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19. Перший транш за новою програмою Україна отримала 12 червня. Він склав $2,1 млрд.