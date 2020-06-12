Працівники готельно-ресторанного бізнесу Львова протестували проти жорсткого карантину

У Львові підприємці та працівники готельно-ресторанної галузі провели акцію протесту.
Про це повідомляє hromadske з посиланням на власного кореспондента.
Згідно з повідомленням, біля Львівської обласної державної адміністрації зібралося близько двохсот протестувальників. Здебільшого це працівники та власники ресторанно-готельного бізнесу. Вони вимагали послабити карантинні обмеження для їх галузі.
Люди тримали в руках плакати з написами «Хочу на роботу», «Бізнес вмирає» та подібними.
З обласної адміністрації до протестувальників ніхто не вийшов.
За словами учасників акції, вони розуміють, що в області негативна динаміка хворих на коронавірус, проте немає гарантій, що ця динаміка зміниться, тому потрібно вчитись житии з цим вірусом.
«Я працюю в готелі, мию посуд. Через карантин я вже три місяці без роботи і без грошей. Дуже непросто. У всіх областях карантинні обмеження послабили, працюють ресторани, готелі, а у нас — ні», — розповіла львів’янка Ольга.
Фото: hromadske