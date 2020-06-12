Виробництво підприємств автопрому у травні просіло на 75%

Про це повідомляє сайт «Укравтопром».

За місяць підприємствами галузі було виготовлено лише 126 одиниць автотранспортної техніки.

«Випуск легкових автомобілів, в порівнянні з минулим роком зменшився в п’ять разів. Як і роком раніше в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод – «Єврокар», де в травні в режимі великовузлового складання було зібрано всього лише 87 автомобілів марки Skoda», — сказано у повідомленні.

Виробництво автобусів просіло у 2,3 рази — до 27 штук.

У травні виробництво автобусів здійснювали тільки два підприємства: «Черкаський автобус» та «ЗАЗ», де було виготовлено 25 і 2 автобуси відповідно.

Згідно з повідомленням, єдиний прояв позитивної динаміки був відзначений у сегменті комерційних автомобілів, яких було зроблено 12 штук або вдвічі більше, ніж роком раніше. Всі машини були виготовлені на заводі «Черкаський автобус».

Також зазначається, що АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Всього за період з січня по травень 2020 року в Україні зібрали 1550 одиниць автотранспортних засобів або на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року:

легкових автомобілів – 1325 штук (-35%);

комерційних – 24 штуки (+14%);

автобусів – 201 штуку (-41%).