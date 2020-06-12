За 10 днів роботи камер автоматичної фіксації водії сплатити 2,2 млн грн штрафів за порушення ПДР

За перших 10 днів від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху сплачено штрафів на загальну суму 2,2 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Міністерства фінансів України.

«Кошти, які сплачують порушники ПДР, зараховуються до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну», — сказано у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також повідомив, що кількість порушень швидкісного режиму на дорогах Києва та Київської області за цей час знизилася вдвічі, а водіями уже сплачено 7399 штрафів.

Також зазначається, що з 1 червня 2020 року за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год встановлених обмежень, штраф складає 255 грн, а при перевищенні більш ніж на 50 км/год – 510 грн. Якщо штраф сплатити протягом 10-ти банківських днів із моменту отримання постанови, його розмір зменшуватиметься на 50%. Загалом, термін сплати штрафу — 30 днів з дати набрання постановою законної сили.

Згідно з даними Патрульної поліції України , протягом 2019 року в Україні було виписано водійських штрафів на суму близько 500 млн грн. Сорок відсотків з них не було сплачено вчасно.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, з 1 червня у Києві та області запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.