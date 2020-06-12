Дубайська компанія придбала 51% акцій контейнерного терміналу ТІС

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на офіційнийу прес-реліз сторін.

Повідомляється, що всі відповідні умови угоди виконані, офіційні погодження державних установ отримані.

«DP World розширює географію своєї присутності, а Контейнерний термінал ТІС підсилює позиції лідера серед спеціалізованих морських терміналів України. DP World отримає можливість ефективніше використовувати свою глобальну мережу портів, економічних зон, складів і пропонувати оптимізовані логістичні рішення всередині країни», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у компанії з'явиться пряме сполучення між власними терміналами в Констанці, Яримджі та «Південному» з використанням власної фідерної мережі UniFeeder. Це дасть можливість відправляти вантажі ключовими для Східної Європи торговими маршрутам, використовуючи активи DP World в Румунії і Туреччині.

«Відповідно до умов угоди, DP World придбала контрольний пакет акцій і буде здійснювати управління терміналом. Компанія стане ключовим гравцем в регіоні і буде прагнути розширювати частку ринку за рахунок використання лідируючих позицій ТІС-КТ на ринку перевезень залізницею», — заявили в компанії.

Нагадаємо, купівля частки в терміналі — другий для DP World досвід успішного партнерства з акціонерами ТІС.

Першим спільним проектом компаній став буксирний оператор P&O Maritime Ukraine, що обслуговує понад 50 клієнтів в 3-х найбільших портах країни.

Компанія DP World оперує 123 логістичними та транспортними підприємствами в 54 країнах. Ключові бізнеси DP World: порти і термінали, переважно контейнерні; технологічні парки і економічні зони; логістичні та морські сервіси.

Загалом у компанії 78 морських терміналів по всьому світу.

Контейнерні вантажоперевезення - основний бізнес компанії, що приносить DP World більше половини доходу.

Контейнерний термінал ТІС - найдинамічніший в Україні за показниками вантажообігу. У 2019 році зростання вантажообігу в контейнерах перевищило 75%.