64 нардепи оскаржують у суді конституційність «банківського» закону

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті суду.

Зазначається, що подання стосується окремих положень Закону, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону.

Уповноваженим представником 64 нардепів зазначений народний депутат, голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України, заступник голови партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Сергій Власенко.

Зокрема, депутатському поданні говориться, що закон прийняли без дотримання встановленої Регламентом процедури реєстрації та опрацювання законопроектів, оскільки перед внесенням законопроекту до порядку денного та безпосередньо голосування, він мав бути опрацьований низкою комітетів Верховної Ради України, а за результатами цих опрацювань мали бути складені відповідні висновки.

«Водночас, Законопроект № 2571-д було зареєстровано у Верховній Раді України 30 березня 2020 року. В цей же день цей Законопроект було включено до порядку денного засідання, призначеного на цей самий день, та проголосовано Верховною Радою України у першому читанні. Тобто, включення законопроекту № 2571-д до порядку денного відбулося без його опрацювання відповідними комітетами Верховної Ради України та без дотримання дводенного строку між наданням народним депутатам України висновку головного комітету, висновків інших комітетів та включенням проекту до порядку денного сесії», — сказано у поданні.

Також автори подання наголошують на тому, що закріплені Законом № 590-ІХ способи судового захисту перелік дій, які зацікавлена (постраждала) сторона може вчинити для відновлення свого порушеного права.

«Закріплення на законодавчому рівні норм, що розпочаті процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку не можуть бути зупинені/припинені, у тому числі у разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для їх початку, означає, що особа не зможе захистити, поновити (відновити) свої права навіть у разі констатації судом незаконності дій вказаних органів», — пишуть автори подання.

З текстом конституційного подання можна ознайомитися на офіційному вебсайті Суду в рубриці «На розгляді Суду».