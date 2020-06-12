Внаслідок коронакризи падіння українського книжкового ринку відбудеться на 70%

Падіння книжкового ринку в Україні через карантинні обмеження може відбутися на 70%.

Про це під час двадцять четвертої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» сказала головна редакторка та співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка.

За її словами, зараз українське книговидавництво перебуває у моменті, коли відбувається перерозподіл книжкового ринку. Оскільки онлайн-продажі не змогли компенсувати відсутність живих магазинів, багато малих та середніх книговидавців сильно постраждали.

«Упродовж карантину видавцям потрібно було відмовитися від ризикованих проектів та від проектів, які заходять на дуже малу аудиторію, а особливо ту, до якої ти не можеш дотягнутися. Фактично, зараз дуже постраждали саме нішеві видавництва. Хіба у них був дуже налагоджений тісний зв’язок з тією спільнотою читачів. Тоді вони знайшла б спосіб ці книжки придбати. Зараз ми намагаємося друкувати ті книжки, у яких ми впевнені — ті, за якими є сильний автор, наприклад», — пояснює Мар’яна Савка.

При цьому, за її словами, на українському книжковому ринку і до карантину відбувалися «шторми», бо великою проблемою серед гравців ринку є невміння домовлятися.

«Якщо ми зараз не навчимося взаємодіяти понад конкуренцією заради якихось спільних рішень, втриматися у період кризи буде дуже складно», — резюмувала вона.

Нагадуємо, що журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: