У борг на зовнішніх ринках Україна візьме $8 млрд

Окрім коштів МВФ, до кінця 2020 року Україна отримає $3,1 млрд від ЄС, Світового банку та приватних кредиторів.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (KSE) з посиланням на текст Меморандуму між Україною та МВФ, у якому, серед іншого, містяться прогнози Фонду щодо того, скільки та в кого Україна братиме в борг на зовнішніх ринках.

Зазначається, що згідно з документом, завдяки співпраці із МВФ, протягом наступного року (до червня-2021) Україна зможе отримати 1,5 млрд євро від ЄС, $1 млрд від Світового Банку, та $2,5 млрд — за рахунок розміщення євробондів/приватних розміщень.

Як прогнозують в МВФ, вийти за запозиченнями на зовнішній ринок Україна зможе вже в четвертому кварталі 2020 року. Очікуваний обсяг запозичення — $1 млрд. І ще $1,5 млрд — у першому кварталі 2021 року.

У цілому ж, до кінця 2020 року мова йде про отримання Україною $3,1 млрд (на додаток до коштів МВФ): 1 млрд євро (або $1,1 млрд) від ЄС, $1 млрд від Світового Банку, та $1 млрд за рахунок зовнішніх комерційних запозичень.

«Разом з коштами МВФ це становитиме $8 млрд. Але лише за умови, що Україна отримає всі транші МВФ - чого в її історії ще не відбувалось», — сказано у повідомленні.