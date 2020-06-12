МВФ оприлюднив Меморандум з Україною про умови нової кредитної програми

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику за новою 18-ти місячною програмою Stand-by між Україною і МВФ.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Документи містять заходи та умови, які реалізували і планують реалізувати і дотримуватися уряд України і НБУ протягом 2020-2021 років - терміну дії програми, а також конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів і отримання наступних траншів за програмою.

Згідно з документами, після отримання першого траншу у розмірі $2,1 млрд (SDR1,5 млрд) заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року.

Передбачається, що за підсумками двох переглядів цього року Україна зможе отримати ще по SDR500 млн, а за підсумками двох переглядів наступного року — сумарно ще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Офіційний переклад українською мовою Листа про наміри та Меморандум економічної та фінансової політики оприлюднило Міністерство фінансів України.

Зокрема, у меморандумі зазначені такі структурні маяки:

до кінця червня — затвердження планів скорочення проблемних кредитів держбанків;

до кінця серпня — перегляд тарифів на опалювання з повним відображенням витрат на газ і капвкладення і затвердження порядку спрощеної зміни побутовими споживачами постачальника газу;

до кінця вересня — розширення повноважень наглядової ради НАК «Нафтогаз України» в її статуті та приведення корпоративного управління в інших держкомпаніях до стандартів ОЕСР, а також розробка усього необхідного для запуску єдиних юросіб податкової та митних служб, щоб запустити їх із 1 січня;

до кінця жовтня — внести зміни до положення про Фонд гарантування вкладів і законів для поліпшення механізму ліквідації банків і відновлення активів, а також затвердити поправки до закону про Вищу раду юстицію щодо поліпшення її відбору;

до кінця листопада — внести нові правки до закону про банківську діяльність із посиленням вимог до капіталу, резервів і акціонерів, поліпшити корпоративне управління і збільшити повноваження НБУ щодо калібрування вимог до капіталу й ліквідності з урахуванням ризиків, які приймають банки.

до кінця березня 2021 року — завершити аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з COVID-19.

З оригінальним текстом меморандуму та його офіційним перекладом можна ознайомитися за посиланнями.