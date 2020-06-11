ЄБА пропонує скасувати погодження дозволів на користування надрами з Мінекоенерго

Про це повідомляють експерти Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації, передає прес-служба ЄБА.

Зокрема, вони пропонують виключити вимогу погодження Держгеонадра питань надання та продовження строку дії спеціальних дозволів з Мінекоенерго.

За їх словами, чинне законодавство у сфері надрокористування передбачає дублювання функцій органів державної влади при видачі спеціальних дозволів. А обтяжливий процес отримання дозволів може створювати додаткові перешкоди у залученні потенційних інвесторів та надрокористувачів.

«Такою дублюючою функцію є вимога щодо погодження Міністерством енергетики та захисту довкілля видачі спеціальних дозволів. На даний момент протягом не більш ніж 15 робочих днів Мінекоенерго має надати свої пропозиції щодо видачі дозволів чи продовження строку їх дії, а також зауваження щодо умов користування надрами, дотримання вимог природоохоронного законодавства та інше», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що на думку компаній-членів Асоціації, таке погодження містить формальний характер, оскільки ці функції вже реалізуються Держгеонадра, а враховуючи майбутній розподіл Міністерства на два відомства ще й може призвести до затягування термінів видачі дозволів протягом трансформаційного періоду.