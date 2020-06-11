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В уряді припускають можливість посилення карантину

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину.

Про це він сказав під час прес-конференції, передає «Інтерфакс-Україна».

«Якщо у критичній кількості областей — 10 і більше — буде критичне зростання, це буде приводом для повернення до посиленого карантину», — пояснив Шмигаль.

Він також не виключив, що уряд може перенести місцеві вибори, що мають відбутися у жовтні, в разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, в Україні протягом останньої доби зафіксовано рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом — 689 випадків. Раніше цього ж дня можливість посилення карантину припускав і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також повідомлялося, що кількість областей, які не готові до послаблення карантину збільшилася: зараз до цього переліку входять місто Київ, Чернівці, Київська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська області, а також Донецьк і Луганськ — через недостатню кількість проведених тестувань.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про дозвіл на повноцінну роботу закладів харчування з 5 червня.

Тоді як аналітики Київської школи економіки побудували епідеміологічну модель, яка свідчить про високу ймовірність повернення України до більш жорсткого карантину вже у червні.

Київ вибори коронавірус Денис Шмигаль карантин