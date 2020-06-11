Запровадивши квоти на імпорт міндобрив Україна може втратити до $238 млн

Сукупні втрати для економіки України від запровадження квот на імпорт мінеральних добрив можуть становити $100-238 млн.

Таку оцінку економічних наслідків ініціативи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надали експерти Київської школи економіки.

Зокрема, модель Київської школи економіки прогнозує наступні очікувані наслідки:

вигода (додаткові доходи) виробників міндобрив – $63-238 млн;

втрати сільгоспвиробників – $174-509 млн. При цьому менші виробники зазнають більших втрат;

вигоди трейдерів – $10-33 млн; в найгіршому випадку це може бути величина ренти держслужбовців від адміністрування та розподілу квот;

сукупний ефект на економіку – втрати на рівні $100-238 млн.

Крім того, очікується зростання цін на селітру на 5-22%.

«Окрім суттєвих втрат для економіки та агровиробників, ініціатива щодо запровадження квот несе ризики зриву поставок через ліцензування або адміністрування квот. Це потенційно корупційний ризик», – наголосив професор Київської школи економіки, керівник дослідницького центру UAFoodTrade Олег Нів’євський.

Відповідно до моделі, Київська школа економіки не рекомендує запроваджувати квоти на імпорт мінеральних добрив.

«Потрібно більше працювати безпосередньо з хімічною галуззю над її розвитком і робити це не за рахунок сільгоспвиробників. В хімічної галузі є чудовий фактор розвитку – зростаючий внутрішній попит з боку АПК. Від роботи конкурентного ринку, разом із підвищенням ефективності та інвестиціями у технології та інновації, виграють усі – і виробники, і споживачі», – наголосив Олег Нів’євський.

Як повідомлялося раніше, Мінекономіки виступило з ініціативою запровадити квотування імпорту до України деяких азотних добрив (аміачної селітри та вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші – КАС) та комплексних добрив (NP та NPK-добрив) незалежно від країни походження. Така ініціатива зроблена за результатами проведеного розслідування Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) відповідно до рішення від 21.08.2019 №СП-425/2019/4411-03, яке було зроблено на вимогу виробників хімічної промисловості.

До сьогодні, обмеження на імпорт були лише за країною походження, з Російської Федерації у вигляді антидемпінгових заходів щодо імпорту аміачної селітри (з 2008 року), карбаміду та КАС (з 2017 року). З червня минулого року імпорт міндобрив з РФ взагалі заборонений.

Докладно про модель – у презентації Київської школи економіки.