Власник Zara та Bershka закриє до 1200 магазинів по всьому світу

Компанія Inditex, найбільший ритейлер одягу в світі, за підсумками першого кварталу 2020 року отримала 490 млн євро збитків проти 736 млн євро роком раніше.

Про це сказано у звіті компанії, передає «Новое время».

Виручка компанії знизилася на 44% — до 3,3 млрд євро.

Через карантинні заходи по всьому світу було на деякий час закрито 88% магазинів мережі. При цьому онлайн-продажі Inditex зросли на 50% за підсумками кварталу, і на 95% — у квітні.

Inditex оголосила про плани закрити 1−1,2 тис. із 7,4 тис. існуючих магазинів компанії — переважно невеликих. У той же час компанія планує відкрити 450 нових магазинів, оснащених новітніми технологіями продажів.

Нагадаємо, компанії Inditex належать, зокрема, такі бренди, як Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho. В Україні мережа представлена 72 магазинами.