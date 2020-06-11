Нацбанк знизив облікову ставку до історичного мінімуму у 6%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року.

Про це сказано у повідомленні на офіційному сайті НБУ.

Згідно з інформацією, такий рівень облікової ставкиє найнижчим за історію незалежної України.

«З високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. З одного боку, це утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня (5% ± 1 в.п.) довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що інфляція в квітні-травні коливалася навколо позначки 2% і була меншою, ніж очікувалося, та нижчою за цільовий діапазон 5% ± 1 в.п.

Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на продукти харчування і товари не першої необхідності. Це нівелювало ефекти березневого послаблення гривні та все ще підвищеного попиту на окремі товари в першій половині квітня, які на сьогодні повністю вичерпані.

Згідно з повідомленням, надалі інфляція зростатиме помірними темпами, але ймовірно повертатиметься в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося.

По-перше, споживчий та інвестиційний попит залишається досить пригніченим, хоча ділова активність починає поступово пожвавлюватися разом із послабленням карантинних заходів. Вже проведені заходи фіскальної та монетарної політики, спрямовані на підтримання бізнесу та населення, лише частково компенсують падіння споживчого попиту. Його відновлення буде поступовим навіть після завершення карантину.

По-друге, ситуація на валютному ринку, від якої суттєво залежить вартість споживчого кошику, є сприятливою для низької інфляції. З початку квітня пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважає попит. Обсяги імпорту майже за усіма категоріями товарів залишаються меншими за докризовий рівень, водночас експорт скорочується менш суттєво. Внаслідок цього гривня зміцнилася, а Національний банк, користуючись сприятливою ситуацією, з початку квітня викупив у міжнародні резерви близько $1,8 млрд. Таким чином, Національний банк вже вийшов на чисту купівлю валюти з початку року, компенсувавши витрати валюти з міжнародних резервів, зроблені під час підвищеного попиту на валюту в березні.

По-третє, поліпшуються інфляційні очікування населення та фінансових аналітиків. Зараз, за даними НБУ, інфляція, яку вони очікують через 12 місяців, зрівнялася із середньостроковою ціллю Національного банку.

Водночас продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також макрофінансова допомога від Євросоюзу дадуть змогу в повному обсязі профінансувати бюджетні видатки на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу та карантинних заходів. Крім того, вони забезпечать нарощення міжнародних резервів упродовж цього року, попри здійснення значних платежів за зовнішнім державним боргом.

З огляду на очікуване перебування інфляції нижче цілі більш тривалий час, Правління Національного банку знизило облікову ставку на 2 п.п. до 6%. Таким чином, загалом із початку року облікова ставка зменшилася на 7,5 п.п. і досягла найнижчого рівня за історію незалежної України.

Також Національний банк ухвалив рішення про звуження коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу з «облікова ставка +/- 2 в.п.» до «облікова ставка +/- 1 в.п.». Це означає, що за нової облікової ставки кредити рефінансування овернайт будуть надаватися під 7%, а депозитні сертифікати овернайт розміщуватся під 5%.

«Зміна ширини коридору дасть змогу досягати операційної цілі монетарної політики, яка полягає в утриманні гривневих міжбанківських ставок на рівні близькому до ключової ставки в межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу», — сказано у повідомленні.

Зниження ключової ставки до рівня нижче нейтрального свідчить про завершення циклу швидкого пом’якшення монетарної політики.

В умовах високого рівня невизначеності подальша монетарна політика Національного банку залежатиме насамперед від глибини падіння споживчого попиту, яке послаблює інфляційний тиск, та від швидкості відновлення ділової активності на тлі пом’якшення карантину, яке прискорить зростання цін.