УАВЕ називає меморандум щодо «зеленого» тарифу «абсолютним свавіллям і беззаконням»

Про це в ексклюзивному коментарі БІЗНЕСу повідомив співзасновник УАВЕ Ігор Тинний.

«Протиріч у рішеннях (меморандуму, — прим. ред.) є близько десяти. Наприклад, з 31 липня зупиняється девелопмент нових станцій, навіть тих, які зараз в процесі будівництва. Тобто, вони вже не отримають «зеленого» тарифу. Для «старих» пропонують ретроспективний перегляд тарифу — урізання від 15% до 54% в односторонньому порядку залежно від того, в якому році побудовано станцію», — розповів Ігор Тинний.

За його словами, найгірше те, що запропоновані в меморандумі рішення не вирішують системної кризи в енергетиці. За оцінкою співзасновника УАВЕ, тиск на виробників пояснюється піаром для влади. «Їм просто треба гарна картинка, щоб сказати: «А ми самі високі тарифи порізали в 2 рази, при чому це бізнес погодився на них сам по собі», — заявив він.

УАВЕ обговорить запропоновані рішення меморандуму для вирішення питання про підписання. «Ми вагаємося, тому що те, що відбувається, є абсолютним свавіллям і беззаконням, з одного боку. З іншого боку, влада веде нас як худобу на забиття – до банкрутства. А ми відповідальні не тільки за свої гроші. Може загинути величезна галузь, в якій задіяно близько 60 тис. осіб, а також є інвестори, які вклали кошти. Ми обмірковуємо, чи можемо ще піти на якійсь компроміси з цим державним шантажем», — заявив Ігор Тинний.

Як повідомляв БІЗНЕС, 10 червня Кабінет Міністрів України підписав «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики» з двома асоціаціями виробників «зеленої» електроенергії — Європейсько-українським енергетичним агентством (EUEA) та Українською вітроенергетичною асоціацією (УВЕА). Уряд погодився, що УАВЕ візьме добу на консультацію із членами асоціації.