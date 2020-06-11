Зниження ПДВ на плодоовочеву продукцію до 8-10% допомогло б залишити заробітчан в Україні

Спрощення ведення плодоовочевого бізнесу посприяло б його розвитку в Україні та залишило вдома сезонних працівників.

Таку думку висловила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва у коментарі Douche Welle.

За її словами, держава лише б виграла, якби дозволила реалізовувати фермерам власноруч вирощені ягоди та фрукти за спрощеною процедурою. Наприклад, за наявності лише паспорта, як це зроблено у Молдові, а господарствам, що купують таку продукцію, — знизила оподаткування.

На думку Звєрєвої, це мотивувало б людей не їхати за кордон, а займатися підприємницькою діяльністю на своїх земельних паях, розвиваючи галузь плодоовочівництва.

«Сьогодні 90% плодоовочевої галузі України знаходиться в тіні з причини високих податків для бізнесу. Саме тому, одним з рішень даної проблеми було б зниження ставки ПДВ хоча б до рівня 8-10%», — зазначила Катерина Звєрєва.

Вона також вважає, що розвитку галузі сприятиме й впровадження 5%-го податку на реалізацію плодоовочевої̈ продукції̈ на суму до 500 тис. грн – без необхідності надавати купу довідок, а лише паспорт і код. Цей податок сплачує покупець і зараз ця ставка становить 19,5%.

Водночас директорка з розвитку УПОА висловила впевненість, що люди, які виїжджають на заробітки до європейських країн, «скарб» України.

«Тому що вони не тільки заробляють гроші, які потім можуть інвестувати в Україну, у створення власних господарств за європейським зразком, але це також і люди, що навчаються сучасним технологіям вирощування, доробки і реалізації плодоовочевої продукції», — зазначила Катерина Звєрєва.