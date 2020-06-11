У Раді зареєстрували законопроект про Установу бізнес-омбудсмена в Україні

Верховна Рада зареєструвала новий законопроект №3607 про Установу бізнес-омбудсмена в Україні.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Авторами законопроекту №3607 є 39 народних депутатів, серед яких Дмитро Кисилевський, Ігор Марчук, Дмитро Наталуха та інші.

Законопроект розширює можливості бізнес-омбудсмена для захисту бізнесу, визначає більш чіткий порядок розгляду скарг.

Також нова редакція законопроекту:

1. Закріплює незалежний статус інституції як неурядової неприбуткової організації на відміну від нинішнього статусу дорадчого органу при Кабінеті Міністрів.

2. Передбачає можливість створення регіональних представництв.

3. Надає права на зустрічі з усіма держслужбовцями, включно з Прем'єр-міністром, у пріоритетному порядку. Передбачає можливість відвідування засідань Кабінету Міністрів, Верховної Ради.

4.Систематизує критерії подачі та відхилення скарг, визначає чіткий порядок розгляду скарг.

5. Встановлює обов’язок співпраці з бізнес омбудсменом органам, які не входять до складу КМУ.

6. Розширює відповідальність державних чиновників щодо незаконної відмови своєчасного надання точної інформації за запитом Установи бізнес-омбудсмена

7. Визначає механізм формування Наглядової ради, критерії входу та можливість добровільного виходу бізнес-асоціацій зі складу Наглядової ради.

За словами бізнес-омбудсмена Марчіна Свєнчіцького, прийняття закону «Про Установу бізнес-омбудсмена в Україні» стане хорошим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, підкреслить, що Україна керується принципами верховенства права та використовує всі інструменти для захисту інтересів бізнесу від можливих неправомірних дій держорганів.

Довідка

Рада бізнес-омбудсмена – інституція, яка допомагає бізнесу в досудовому порядку врегулювати неправомірні дії контролюючих органів.

Згідно з публічним звітом організації, за 5 років роботи інституція розглянула понад 7 тисяч скарг та допомогла повернути 18 мільярдів гривень українським підприємствам. Переважна частина скаржників РБО – малий та середній бізнес (72%).

Рада фінансується через мультидоноровий рахунок ЄБРР, відкритий в 2014 році з метою створення комфортних умов ведення бізнесу для українських підприємців.