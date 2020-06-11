Зареєструвати нове авто можна буде прямо в автосалоні

Протягом 2020–2022 років в Україні пропонують запровадити експеримент, який дозволить реєструвати нові транспортні засоби прямо у автосалоні.

Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України, повідомляється на сайті «Укравтопрому».

Зазначається, що проектом пропонується запровадити в Україні протягом 2020–2022 років експеримент щодо можливості реєстрації нових транспортних засобів за участю суб’єктів господарювання, які їх реалізують. Зазначене дозволить, за бажанням покупців нових транспортних засобів, отримати реєстраційні документи на транспортний засіб та номерні знаки безпосередньо у приміщенні автосалону.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність відповідно до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, і які зацікавлені взяти участь у експерименті, мають укласти відповідну угоду про організацію співпраці з Головним сервісним центром МВС, який буде здійснювати контроль за їх діяльністю.

З повним текстом проекту постанови та її додатками можна ознайомитися за посиланням.