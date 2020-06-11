Уряд підписав Меморандум з двома асоціаціями виробників «зеленої» електроенергії

Кабінет Міністрів України підписав «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики» з двома асоціаціями виробників «зеленої» електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Зазначається, що, окрім представників уряду, підпис на документі поставили відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації.

Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів. Це, зокрема, передбачає їх зменшення: для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію, на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру, – на 7,5%.

Зі свого боку українська влада зобов’язується вживати необхідних заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП «Гарантований покупець» та погашення заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

Також влада буде визначити і затверджувати річні квоти підтримки «зеленої» енергетики та забезпечувати проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Відповідно до Меморандуму, посилюється відповідальність виробників ВДЕ за незбалансоване виробництво електроенергії.

Також виробники ВДЕ приймають умови обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня поточного року, нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.

«Ми за те, щоб будувалась «зелена» енергетика і з часом така енергія була найбільше розповсюджена, як найбільш чиста. Але нам важливо, скільки вона буде коштувати. Якщо ціна електроенергії, що буде вироблятися на нових СЕС, буде визначатися уже на аукціонах, не буде високого тарифу», — сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також він висловив впевненість, що до перших двох асоціацій «зеленої» енергетики приєднаються і інші інвестори та виробники.