День простою авіатранспорту приносить галузі $230 млн збитків — Асоціація

Через пандемію коронавірусу авіакомпанії світу втратять $84 млрд, а 2020 рік стане найгіршим в історії галузі.

Про це йдеться у прогнозі Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), передає Reuters.

За словами ІАТА, враховуючи, що більшість світових авіалайнерів наразі простоюють, виручка, ймовірно, впаде до $419 млрд з $838 млрд минулого року.

«Кожен день цього року буде приносити збитки галузі в розмірі $230 млн», — сказав генеральний директор IATA Олександр де Жуніак.

Середня втрата становить майже $38 на одного пасажира.

У 2021 році IATA прогнозує збитки в розмірі $15,8 млрд, у результаті чого загальний обсяг дворічного періоду складе близько $100 млрд збитків, оскільки трафік з усіх сил намагається відновитися, а авіакомпанії знижують тарифи, щоб завоювати клієнтів.

За словами де Жуніака, авіакомпанії все ще будуть фінансово крихкими в 2021 році. Крім того, він прогнозує між ними «ще більш інтенсивну» конкуренцію.

«Це стане сильним стимулом для мандрівників знову піднятися в небо», — додав він.

IATA прогнозує зростання доходів у 2021 році до $598 млрд.

Зазначається, що число пасажирів знизиться до 2,25 млрд. цього року, а потім збільшиться до 3,38 млрд. у 2021 році, що все одно на 25% нижче рівня 2019 року.

Прибутковість, показник для розрахунку тарифів, цього року впали на 18%, що призвело до зниження доходів пасажирів на $241 млрд.

Вантажні перевезення, відносно невелика частка в загальному обсязі бізнесу, принесли деяке полегшення, оскільки масове їх використання призвело до зростання цін, які, як очікується, перевищать 30%, за даними IATA, це допомогло виручці досягти майже рекордних $111 млрд.

Проте, зазначається, що навіть на ринках, де рівні зараження COVID-19 різко впали, авіакомпанії як і раніше стикаються з безліччю обмежень на поїздки і обережністю споживачів.