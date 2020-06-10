Зеленський проконтролює МОЗ, щоб те почало закупівлю засобів захисту в українських виробників

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час робочої поїздки у Чернігівську область, повідомляє сайт Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Володимир Зеленський пообіцяв особисто контролював це питання.

Під час зустрічі з Президентом представники легкої промисловості Чернігівщини наголосили, що для їхньої галузі найважливіше – це збереження робочих місць. Але внутрішній ринок України, де обсяг споживання сягає щонайменше 170 млрд грн, сьогодні заповнений контрабандою та секонд-хендом, а частка продукції вітчизняних виробників складає 15-20%.

Підприємці закликали владу при закупівлі засобів індивідуального захисту надати пріоритет українським виробникам, які переорієнтувалися на виготовлення цієї продукції через епідемію коронавірусу.

Зеленський пояснив, що від початку епідемії коронавірусу через повну відсутність в українських лікарнях та аптеках засобів індивідуального захисту було ухвалено рішення закуповувати медичні товари за кордоном через спеціальний фонд. Але, коли закупівлі медзасобів були передані в Міністерство охорони здоров’я, пріоритетом стали національні виробники.

«МОЗу поставили завдання № 1: зустрітися з вітчизняними виробниками, які повинні були за цей час переорієнтуватися на своє виробництво, і працювати насамперед з нашими виробниками», – наголоси він.