Суд знову дозволив заарештувати Жеваго по справі банку «Фінанси та Кредит»

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва виніс ухвалу, що дозволяє арешт колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який підозрюється в причетності до розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит».

Про це в коментарі виданню Цензор.НЕТ повідомив заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

Також він додав, що 10 червня суд розглядає клопотання про арешт майна екс-нардепа.

Нагадаємо, що 25 травня поточного року, за клопотанням адвокатів Жеваго, Київський апеляційний суд скасував дозвіл на його арешт. Прокуратура подала нове клопотання.

Про підозру у справі банку «Фінанси та Кредит» бізнесменові заочно повідомили 27 вересня 2019 року, згодом його оголосили в розшук, а Шевченківський суд дозволив заочний арешт Жеваго. Сам Жеваго спростовує звинувачення на свою адресу.