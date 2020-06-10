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11
Чт., черв.
Трансормація Бізнесу

Вперше з 2014 р. російська «Татнєфть» відновила поставки пального українській «дочці»

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Російська компанія «Татнєфть» наприкінці травня почала поставки дизельного палива своїй дочірній компанії «Татнєфть-АЗС-Україна», яка має роздрібну мережу з 91 АЗС.

Про це повідомили в «Консалтинговій групі А-95» з посиланням на дані власного дослідження, передає enkorr.

Перша поставка була оформлена 30 травня. Всього за 10 днів поставок (з 30 травня по 8 червня) «Татнєфть-АЗС-Україна» імпортувала 1910 тонн дизельного палива виробництва НПЗ «Танеко» (м. Нижньокамськ, Татарстан).

Відвантаження здійснювалися залізничним транспортом через прикордонний перехід Соловей—Тополі.

Це перша відома поставка ДП від «Татнєфті» для своєї дочірньої компанії в Україні як мінімум з 2014 року. У 2019 році «Татнєфть-АЗС-Україна» самостійно практично не імпортувала ДП і бензин, купуючи ресурс на внутрішньому ринку.

Раніше повідомлялося, що «Татнєфть» почала поставки ДП в Україну наприкінці квітня. Спершу єдиним імпортером цього ресурсу була харківська мережа Marshal (85 АЗС). За період з кінця квітня до початку травня Marshal придбала близько 10600 тонн ДП виробництва НПЗ «Танеко».

Росія дизпаливо