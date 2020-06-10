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11
Чт., черв.
Трансормація Бізнесу

Єврокомісія надала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

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Європейська комісія надала Україні другий транш у рамках Четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги від Європейської комісії у розмірі 500 млн євро.

Про це у своєму телеграм-каналі написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, успішна співпраця з МВФ призвела й до схвальної відповіді від європейських партнерів щодо виділення наступного траншу в межах програми.

«Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави», — написав Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що отримані кошти будуть спрямовані до державного бюджету на  видатки, зокрема для подоланні наслідків COVID-19.

Гроші надійдуть у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року. 

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила програму співпраці з Україною на $5 млрд. Програма розрахована на 18 місяців.

макрофінансова допомога Європейський Союз Європейська комісія Денис Шмигаль